Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте

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Водитель Volkswagen насмерть сбил человека на Кутузовском проспекте в столице. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время полицейские опрашивают водителя иномарки.

Водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода на западе столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД России.

"В районе станции метро "Кутузовская" водитель легкового автомобиля марки Volkswagen совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил Кутузовский проспект в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники полиции. Они опрашивают водителя иномарки и устанавливают все обстоятельства случившегося.