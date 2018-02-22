В России вступили в силу новые правила техосмотра

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С 22 февраля в России вступают новые правила прохождения техосмотра автомобилей. В частности, теперь по регламенту будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось.

В России вступили в силу новые правила прохождения технического осмотра транспортных средств. Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь автомобилисты обязаны иметь не только знак аварийной остановки, но и аптечку. Кроме того, новый регламент запрещает эксплуатировать машину при повреждениях и дефектах усилителя руля. При использовании шипованной резины она должна быть установлена на все четыре колеса.

Также автовладельцы больше не могут использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары, снимать предусмотренные конструкцией стеклоочистители и стеклоомыватели.

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