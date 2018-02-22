Женская сборная США по хоккею выиграла золото ОИ-2018

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Сборная США обыграла команду Канады в финале женского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхенчхане. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, а в серии буллитов сильнее оказались американки.

Женская сборная США по хоккею выиграла золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, обыграв в финале команду Канады. Об этом сообщает TVC.ru.

Американские хоккеистки одержали победу в серии буллитов. Основное время матча завершились со счетом 2:2. В составе сборной Канады отличились Хэйли Ирвин и Мари-Филип Пулен. У американок шайбы забрасывали Хилари Найт и Моник-Ламуро-Морандо, а победный буллит на счету Джослин Ламуро-Дэвидсон.

Накануне состоялся матч за бронзу женского хоккейного турнира на ОИ-2018. В нем сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 3:2.