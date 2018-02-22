В Петербурге возбудили дело против заехавшего в переход водителя

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя, заехавшего в пешеходный переход станции метро "Московская-1" в Петербурге. Пенсионер въехал в подземный переход на Московском проспекте в среду, в результате инцидента никто не пострадал.

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено в отношении водителя, который въехал в пешеходный переход станции метро "Московская-1" на внедорожнике, пишет Газета.Ru.

"Мужчине назначена мера принуждения в виде обязательства о явке", - сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее петербуржец назвал причину, по которой заехал на машине в подземный переход. По его словам, он хотел проверить, влезет ли машина в переход.

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