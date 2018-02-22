Депутаты Госдумы будут работать в регионах до выборов президента

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Государственная Дума России в четверг проведет последнее заседание перед долгим перерывом. С 23 февраля по 18 марта депутаты разъедутся по регионам и в следующий раз соберутся в здании на Охотном ряду только после выборов президента.

Госдума в четверг проведет последнее заседание перед перерывом, который продлится почти месяц, пишет газета "Ведомости". В следующий раз депутаты соберутся лишь после президентских выборов, назначенных на 18 марта.

Формально депутаты займутся работой в регионах, однако сделают перерыв, чтобы послушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, назначенное на 1 марта.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что никаких отличий от обычных региональных недель не будет: "У меня встречи с избирателями и партийная работа. Агитировать запрещено законом, но проводить обычные встречи можно, отвечать на жалобы, оказывать помощь доверенным лицам, вести работу региональных штабов".

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов рассказал, что проведет эти недели в регионах: "Общаться с избирателями, депутатами, рассказывать им, что мы здесь делали, приглашать их на выборы". График работы в регионах специально согласовали со всеми фракциями, чтобы они смогли провести там как можно больше времени, добавил Неверов.

На вопрос, чем займется сам председатель Госдумы, Вячеслав Володин ответил, что "будет работать в регионах", но в каких - не уточнил.

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