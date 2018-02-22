Три человека задержаны по делу о хищении в Малом драмтеатре в Петербурге

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ФСБ задержала трех человек в рамках дела о хищении 45 миллионов рублей при строительстве новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. В четверг суд рассмотрит ходатайства об избрании меры пресечения.

Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержало трех человек по делу о хищении денег при строительстве новой сцены Малого драмтеатра, сообщает ТАСС.

В четверг, 22 февраля, суд Петербурга рассмотрит ходатайства об избрании им меры пресечения.

Накануне было возбуждено уголовное дело по факту хищения 45 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического Малого Драматического театра - Театра Европы в Петербурге.

Позже глава Минкультуры России Владимир Мединский сообщил, что уголовное дело было инициировано министерством. Он отметил, что сам театр к уголовному делу отношения не имеет, речь идет только о недобросовестных подрядчиках.