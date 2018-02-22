В Москве ограничат продажу алкоголя в День защитника Отечества

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23 февраля в столице ограничат продажу крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции, а также других напитков в стеклянной таре. Отмечается, что данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников.

В День защитника Отечества в столице ограничат продажу крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции, а также других напитков в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщает Газета.ru.

"Данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей", - сказал руководитель городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

23 февраля в московских парках, библиотеках и культурных центрах пройдут около 500 праздничных мероприятий.