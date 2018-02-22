На показе Gucci модели вышли на подиум с головами в руках

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Одна голова хорошо, а две лучше. В буквальном смысле. Зрителей недели моды в Милане шокировала новая коллекция знаменитого итальянского бренда. Вместо подиума - операционная, а в качестве аксессуаров - у манекенщиц дополнительные части тела.

Возле штаб-квартиры итальянского бренда - настоящее столпотворение. Оранжевый таймер, который гости получили вместо пригласительных, отсчитывает время до начала показа. Каждая коллекция креативного директора Алесандро Микеле - шок и провокация. Но на этот раз даже фешн-гурманы не сразу распробовали вкус Gucci, передает "ТВ Центр".

Вместо привычного зала - отделение реанимации. Вместо высокого подиума - палата с кушетками. Гости занимают места на неудобных пластмассовых стульях. Через минуту в свете больничных светодиодных ламп появляются модели осенне-зимней коллекции. Красота, от которой можно голову потерять.

Модель в классическом твидовом пальто одним выходом превратила модный показ в хоррор-историю. Сходство почти фотографическое - между бутафорской головой и реальными персонажами, между работой пластического хирурга и трудом дизайнера. При помощи ножниц и тканей он создает новый облик человека. Именно это стало главной задумкой коллекции.

"Наша работа - это хирургическая работа, то есть резка, сборка и экспериментирование на операционном столе", - сказал креативный директор Gucci, модельер Алессандро Микеле.

Долой карманных терьеров и чихуахуа. В грядущем сезоне модно носить ящериц, змей и динозавров. Непривычный аксессуар явно намекает на сверхпопулярную "Игру престолов".

Не замерзнуть предстоящей зимой помогут украшенные сияющими кристаллами балаклавы. Из символа протеста они превращаются в типичный богемный головной убор.

Еще один острый тренд - вот такие "чехлы для одежды". Дорогие прозрачные ткани, которые используют для создания откровенных платьев, пошли на упаковку.

На создание "Киборга" - а именно так называется коллекция - Алессандро Микеле вдохновился после просмотра фильма "Страшные сказки". Доработать причудливые образы модельеру помогла студия "Макинариум", которая работала над визуальными эффектами в фильмах Ридли Скотта и Дэнни Бойла. Первые костюмы были готовы спустя полгода. Богато украшенные кристаллами и аппликациями. Расшитые этническими лентами и дорогими нитями. Абсолютное смешение стилей.

Закрывала показ русская модель Ольга Запивохина. История 22-летней россиянки, которая перенесла трепанацию черепа, настолько вдохновила кастинг-менеджеров, что те предложили ей контракт. Даже рост - 165 сантиметров - не помешал девушке покорить европейские подиумы. Ведь новая коллекция дома Gucci как раз об этом - неповторимом обаянии и оригинальности.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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