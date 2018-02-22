В Иркутской области объявили войну "черным лесорубам"

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В Иркутской области правоохранительные органы объявили настоящую войну нелегальным лесорубам. Уже заведено около сотни уголовных дел. В регионе постоянно проводятся рейды против незаконной вырубки.

Неожиданно появившийся из чащи трактор едва не сносит полицейских. Остановиться водителя заставляет лишь угроза применения оружия. Сначала мужчина заявляет, что оказался в лесу случайно - и это в 30-градусный мороз. Затем все же признается: приехал за дровами. Но факты говорят о другом, передает "ТВ Центр".

Статья 260 Уголовного кодекса России – это "Незаконная рубка лесных насаждений". Уже получив по ней условный срок, свой незаконный промысел мужчина не оставил. Отправился осваивать новые делянки в Боханском районе Иркутской области. Состав преступления налицо - свежеспиленные стволы деревьев, несколько единиц техники и множество бензопил. Неудивительно, что "черные лесорубы" пытались скрыться поодиночке, но уйти не удалось никому.

В одном из автомобилей полицейские нашли огнестрельное оружие. Ни объяснить его предназначение, ни предъявить разрешительные документы задержанные не смогли. Но, судя по всему, свою операцию планировали основательно. Возможно, даже готовились оказать вооруженное сопротивление.

Правоохранители не исключают, что среди шестерых задержанных - и организатор незаконных рубок. Выяснить это теперь предстоит следствию. Только за последние два года "черные лесорубы" в Иркутской области спилили более миллиона кубометров древесины. Но постоянные рейды сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке бойцов ОМОН дают свои результаты.

"Наиболее проблемная территория и та территория, где также не менее интенсивно идет работа по декриминализации лесной отрасли - это Тайшетский район, Боханский район, Усть-Юдинский район и, безусловно, Иркутский район, который также привлекает внимание "черных лесорубов". В настоящее время в производстве следственных органов находятся уголовные дела, которые были возбуждены в отношении 11 организованных преступных групп, включавших в себя в общей сложности 109 активных участников", - сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

95 уголовных дел уже скоро окажутся в суде. Виновным в незаконных вырубках грозит до семи лет лишения свободы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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