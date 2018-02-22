Четыре года спустя: хроника событий "Евромайдана"

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Ровно четыре года прошло с момента государственного переворота на Украине. 22 февраля 2014 года произошли ключевые события так называемого "Евромайдана". Депутаты Верховной Рады проголосовали за отстранение от власти Виктора Януковича. Экс-президент вынужден был экстренно покинуть страну.

Блокированная "сотнями" Майдана Верховная Рада. В ситуации политического хаоса 22 февраля депутаты проводят экстренное заседание. В течение одного дня лишают должностей главу МВД, генерального прокурора, министра обороны и руководителя СБУ. Затем большинство голосует за отстранение президента Виктора Януковича, находившегося в тот момент в Харькове. Решение принимается, несмотря на то, что действующая власть накануне подписала с представителями оппозиции соглашение об урегулировании политического кризиса, сообщает "ТВ Центр".

Но к этому моменту следить за исполнением законов в Киеве попросту некому. После столкновений с активистами Майдана сотрудники МВД деморализованы, десятки бойцов подразделения "Беркут" с ожогами от коктейлей Молотова и тяжелыми травмами - в больницах. В правительственном квартале хозяйничают бойцы "Правого сектора", запрещенного в России. Решения принимаются с применением насилия и оружия.

"Победа Майдана без участия радикальных украинских националистов, боевиков, вряд ли была возможна. Потому что в конечном итоге стало понятно, что без силовых акций Януковича свергнуть не удастся. По-хорошему он не уйдет", - сказал президент Центра соцанализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

На следующий день Верховная Рада временно возложит обязанности президента на Александра Турчинова – будущего идеолога гражданской войны на Донбассе. Ликующие на Майдане украинцы в тот момент верят - госпереворот станет началом большого пути народа к европейскому процветанию. Однако иллюзии будут развеиваться месяц за месяцем. Главным достижением за все эти годы станет введение безвизового режима с ЕС.

Но вместо заявленной борьбы с коррупцией - еще более вопиющее взяточничество. Вместо демократии и свободы слова – тотальный контроль СМИ, вынужденных восхвалять режим Петра Порошенко. Вместо роста доходов рядовых украинцев – попадание в топ-10 беднейших стран мира. Спустя четыре года после "революции достоинства" выяснится, что за расстрелом "Небесной сотни" 19 февраля стоят не силовики, а приехавшие грузинские снайперы, которые выполняли прямые команды Андрея Парубия — нынешнего спикера Верховной Рады и Сергея Пашинского - главы комитета Рады по обороне и безопасности. А те, в свою очередь, следовали инструкциям западных политиков.

"Эти события связаны, безусловно, с колоссальным влиянием американцев на внутренние дела на Украине. Нуланд это признала - это замгоссекретаря, что они потратили пять миллиардов долларов, как она сказала, на продвижение демократии в Украине. Не демократию они двигали. Они привели нацистов к власти. Они создавали откровенно русофобское государство", - заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

За четыре года новая власть так и не назвала ответственных за гибель активистов и сотрудников ОМОНа. Ни один приговор до сих пор не вынесен. В истории противостояния на Майдане не раз пытались разобраться западные журналисты, как, например, француз Поль Морейра, снявший документальный фильм "Маски революции". Однако такие расследования на Украине принято считать оскорбительными, а их авторы автоматически становятся врагами народа.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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