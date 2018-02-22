США назвали условие отказа от ядерных крылатых ракет

Теги: Политика сша армия россия военный

США откажутся от размещения крылатых ракет с ядерным зарядом и пересмотрят военную доктрину. Но только при одном условии - Россия должна изменить свое "агрессивное геополитическое поведение на международной арене".

Виновата Россия – под таким неформальным лозунгом прошёл саммит по стратегическому сдерживанию в Вашингтоне. Ключевой пункт – новая ядерная доктрина США. По которой Соединённые Штаты теперь не только продолжат глубокую модернизацию своей ядерной триады, но и сосредоточатся на разработке боезарядов малой мощности. А всё потому, что Москва якобы угрожает миру войной. Устами Роберта Суфера, отвечающего в Пентагоне за развитие ядерных вооружений, США выдвигают нам ультиматум, передает "ТВ Центр".

"Если Россия изменит своё агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет её размещать", - отметил заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики и противоракетной обороны Роберт Суфер.

Речь идёт о проектах по созданию облегчённых боеголовок для ракет морского и подводного базирования. В документе указывается: так называемый порог применения ядерного оружия США снижать не намерены. То есть, это силы не нападения, но обороны. Однако теперь в это понятие входит и возможность превентивного удара по потенциальному противнику. Это и беспокоит Москву.

"Ядерные вооружения с подобными характеристиками явно задумываются как "оружие поля боя". Соблазн к их применению, в особенности в сочетании с доктринально зарезервированным за собой правом на превентивный ядерный удар, резко возрастает. Для нас очевидно: существенно пониженные "пороговые условия" могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности", - отметили в МИД России.

Иными словами, везде, где США ведут боевые действия, теперь можно оправдать нанесение небольших, но ядерных ударов. А всё, потому что Россия якобы не соблюдает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И даже не идёт на переговоры. На абсурдность таких заявлений не раз указывали в Москве. Именно в американском конгрессе в минувшем году обсуждали возможность выхода из соглашения, которое Россия, это подчёркивал Сергей Лавров, старается сохранить. Но на Западе нашу страну предпочитают выставлять врагом.

"США публично шантажируют Россию, обвиняя её в агрессивности, для того, чтобы в информационном пространстве, создавая воздействие непосредственно на общественное мнение, показать, что именно Россия – агрессор. А США якобы принимают меры для того, чтобы этого агрессора как-то купировать", - сказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

На минувшей неделе о российской угрозе в мировом масштабе говорил генсек НАТО. Нашему МИД остаётся только предупреждать: в условиях наращивания американской военной мощи Россия предпримет всё необходимое для обеспечения собственной безопасности. В частности, до конца этого года в Подмосковье будут размещены передовые ракетные комплексы.

Кирилл Парменов, Александр Званцев, "ТВ Центр".