CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей ОИ-2018
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CAS лишил российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане и аннулировал их результаты из-за нарушения Крушельницким антидопинговых правил. 18 февраля в его допинг-пробе нашли мельдоний.
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 и аннулировал их результаты, говорится в решении суда.
Пара завоевала бронзу в дисциплине дабл-микст на Играх в Южной Корее. 18 февраля стало известно, что допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.
Федерация керлинга России подала заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в еду Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где керлингисты готовились к Олимпиаде.
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