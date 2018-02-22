США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс возложила вину за эскалацию насилия в пригороде Дамаска Восточной Гуте на сирийские и российские войска. Представитель американской администрации призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить новых жертв.

Совбез ООН соберётся на экстренное заседание по Сирии, передает "ТВ Центр". С инициативой проведения встречи выступила Москва, обеспокоенная обстановкой в Восточной Гуте. Район остаётся одним из главных оплотов террористов в САР.

По оценкам Минобороны, ситуация - критическая. Боевики удерживают мирных жителей в заложниках, используя их как живой щит. Все попытки начать переговоры сорваны. Экстремисты не дают эвакуировать даже раненых и тяжелобольных людей. Не пропускают гумконвои. При этом активно обстреливают со своих позиций ещё и жилые районы Дамаска.

В Вашингтоне ответственность за происходящее - как обычно - возлагают на сирийское правительство и Россию, призывая остановить насилие. Вот только ведя на словах борьбу с террористами, на деле - международная коалиция во главе с США снова и снова бомбит мирное население Сирии. В результате очередного удара в Дейр-эз-Зоре погибли минимум 12 человек. В основном это женщины и дети.

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