Грузовое и пассажирское суда столкнулись у берегов Китая

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В ночь на четверг у берегов Китая столкнулись грузовое и пассажирское суда. В результате происшествия грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция.

У берегов китайской южной провинции Гуандун столкнулись грузовое и пассажирское суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в ночь на четверг. Отмечается, что грузовое судно перевозило стальные листы, а на пассажирском корабле находилось 970 пассажиров и 140 автомобилей.

В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих из них удалось спасти, а еще двое – пропали без вести. Пассажирский корабль был отбуксирован в порт, никто на его борту не пострадал. Впоследствии грузовое судно затонуло.

В настоящее время на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Полицейские открыли расследование для выяснения причин аварии.