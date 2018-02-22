Чиновники в Ингушетии устроили драку с поножовщиной

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В Назрановском районе Ингушетии драка между чиновниками закончилась поножовщиной - главу администрации села Плиево ранил его заместитель. Также пострадали еще двое участников конфликта. Все трое были доставлены в больницу.

В Ингушетии между чиновниками произошла драка, в результате которой заместитель главы администрации села Плиево ранил ножом своего руководителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в среду в селении Плиево произошел конфликт между главой администрации села и его заместителем, в который вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику", - рассказал собеседник агентства.

Кроме главы администрации села пострадали еще двое участников конфликта. Все они были доставлены в больницу. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах происшествия.

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