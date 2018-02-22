Эксперт: образ Трампа очень близок к настоящему Цезарю

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На прошлой неделе специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В частности, в документе отрицается вина Дональда Трампа. Настало ли время перемирия в американской борьбе? На этот и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Судаков.