Эксперт: образ Трампа очень близок к настоящему Цезарю
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На прошлой неделе специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 2016 года. В частности, в документе отрицается вина Дональда Трампа. Настало ли время перемирия в американской борьбе? На этот и другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Сергей Судаков.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает о результатах работы президента США Дональда Трампа по примирению американских политических сил.
"Сегодняшний образ Трампа очень близок к настоящему диктатору. Настоящему Цезарю, который пытается примирить разные лагери. Он очень четко сказал, что хочет быть президентом для всех американцев, а не исключительно для республиканцев. И ему удалось постепенно шаг за шагом начинать примирять и уничтожать политические элиты", - сказал Судаков.
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