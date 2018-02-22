Госдума продлила "дачную амнистию" еще на два года

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Госдума продлила "дачную амнистию" до 1 марта 2020 года. Новый законопроект позволяет гражданам оформлять в упрощенном порядке садовые земельные участки и дома на них, а также объекты индивидуального жилищного строительства.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении сроков дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года, сообщает ТАСС.

Этот законопроект позволяет российским гражданам оформлять права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства "без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию".

Авторы закона полагают, что это позитивно скажется на развитии частного жилого сектора и вовлечении индивидуальных построек в гражданский оборот.

"Дачная амнистия" была введена в 2006 году. Ее действие продлевалось в 2009 и 2015 годах.

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