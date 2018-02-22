Посольство России в Черногории усилило безопасность

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Посольство России в Подгорице усилило меры безопасности после инцидента, произошедшего ранее у американской дипмиссии. Неизвестный мужчина в ночь на четверг подорвал себя у здания посольства США.

Российское посольство в Подгорице усилило меры безопасности после нападения на американскую дипмиссию, передает РИА Новости.

По данным правительства Черногории, в ночь на четверг неизвестный кинул в сторону комплекса американского посольства взрывное устройство - предположительно, ручную гранату - после чего покончил с собой.

"Были усилены меры безопасности посольства", - сообщили в пресс-службе российской дипмиссии. Посольство работает в штатном режиме. Рекомендаций для россиян в связи с инцидентом у американского посольства пока не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что в нападении участвовали два человека - они привели взрывные устройства в действие. Один из "подрывников", предположительно, погиб при взрыве.

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