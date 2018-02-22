ВВП России в январе вырос на 2%

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Российский ВВП в январе вырос на 2%. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. При этом в прошлом году ВВП нашей страны вырос на 1,5%, однако Росстат еще не опубликовал данные за последний квартал.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост российской экономики в январе составил 2%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Последние данные за январь демонстрируют рост ВВП на 2% к уровню прошлого года", - отметил Орешкин, выступая на встрече с деловыми кругами Японии.

При этом в прошлом году ВВП нашей страны вырос на 1,5%, однако Росстат еще не опубликовал данные за IV квартал 2017 года.