Путин использует инфографику в послании Федеральному собранию

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Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не в Кремле, как было прежде, а в Большом Манеже. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано с расширением числа участников мероприятия и необходимостью использовать инфографику.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию не в Кремле, как было прежде, а в Большом Манеже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных, это будет чуть шире, чем Федеральное собрание", - цитирует "Интерфакс" представителя Кремля.

"Для лучшей визуализации, использования инфографики будут использованы экраны, которые сложно технологически и логистически установить в Большом Кремлевском дворце", - добавил он.

Песков также рассказал о графике главы государства в День защитника Отечества и назвал ответственных за ситуацию в Восточной Гуте.

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