В Кремле рассказали об ответственных за ситуацию в Восточной Гуте

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Ответственность за ситуацию в сирийской Восточной Гуте несут те, кто поддерживает террористов. Москва, Тегеран и Дамаск не относятся к ним, заявили в Кремле. Ранее США обвинили Россию и САР в нападениях на жителей Восточной Гуты. По данным Госдепа, за последние двое суток в районе погибли не менее 100 человек.

В Кремле прокомментировали заявление об ответственности Москвы, Дамаска и Тегерана за ситуацию в Восточной Гуте, передает РИА Новости.

"За ситуацию в Восточной Гуте несут ответственность те, кто поддерживает террористов, которые по-прежнему там находятся. Как вы знаете, ни Россия, ни Сирия, ни Иран не относятся к категории таких государств, ибо именно они на земле ведут непримиримую борьбу с террористами в Сирии", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Спикер Кремля отметил, что ситуация в Сирии "оставляет желать лучшего".

Ранее США обвинили Москву и Дамаск в нападениях на жителей Восточной Гуты. По данным Госдепартамента, за последние двое суток в этом районе не менее 100 человек погибли при ударах правительственных войск.

Накануне постоянный представитель России при Совете безопасности ООН Василий Небензя выступил с призывом созвать экстренное заседание Совбеза по ситуации в Восточной Гуте.

Напряженная ситуация в регионе возникла 20 февраля, когда боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли здание российского Центра по примирению враждующих сторон. По словам представителя центра генерала-майора Юрия Евтушенко, боевики отказываются выпускать мирных граждан с подконтрольных им территорий.

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