Греция выдала России "правую руку" банды, убившей более 60 человек

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В СКР сообщили, что Греция выдала России одного из главарей банды, которая убила более 60 человек в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. По данным следствия, экстрадированный Артур Джиоев являлся "правой рукой" руководителя преступной организации Аслана Гагиева.

Греция выдала России Артура Джиоева – одного из главарей банды, убившей более 60 человек в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Об этом сообщает TVC.ru со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

"В 2015 году на территории Греции задержан находившийся в международном розыске участник преступной организации Артур Джиоев, являвшийся "правой рукой" руководителя преступной организации Аслана Гагиева. 21 февраля Артур Джиоев выдан Российской Федерации и заключен под стражу", - сказала Петренко.

По данным следствия, роль Джиоева в преступной организации заключалась в координации действий между структурными подразделениями банды. Кроме того, он непосредственно участвовал в совершении убийств и других тяжких преступлений.

Петренко также добавила, что компетентными органами Австрии продолжается рассмотрение вопроса о выдаче российской стороне руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева.

Всего на счету банды более 60 убийств сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов, совершенных на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии.