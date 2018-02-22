Московский зоопарк показал, как кормят степных котов

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Любой желающий может понаблюдать за показательными кормлениями животных в Московском зоопарке. К примеру, степные коты во время приема пищи демонстрируют настоящие "чудеса акробатики".

Московский зоопарк опубликовал видео показательного кормления степных котов. Об этом сообщается на странице зоосада в социальной сети "ВКонтакте".

"Некоторые наши обитатели во время показательных кормлений демонстрируют настоящие "чудеса акробатики". Так, например, степные коты, которых можно увидеть на экспозиции "Фауна России", ради лакомого кусочка готовы взбираться по вертикальной решетке более чем на полутораметровую высоту!", - отметили в зоопарке.

Показательные кормления различных животных в столичном зоопарке проходят каждый день. Понаблюдать за ними может любой желающий.