Песков рассказал о графике Путина в День защитника Отечества
Президент России Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ТАСС.
"Завтра будут мероприятия тоже в рамках Дня защитника Отечества, которые начнутся с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что 22 февраля президент встретится в Москве с министрами обороны Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.
Также Путин поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооруженных сил с наступающим праздником на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.
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