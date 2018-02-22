Песков рассказал о графике Путина в День защитника Отечества

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Президент России Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает ТАСС.

"Завтра будут мероприятия тоже в рамках Дня защитника Отечества, которые начнутся с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что 22 февраля президент встретится в Москве с министрами обороны Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Киргизии.

Также Путин поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооруженных сил с наступающим праздником на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

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