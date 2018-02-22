Минобороны рассекретило архивные документы ко Дню защитника Отечества

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В преддверии празднования Дня защитника Отечества Минобороны опубликовало на своем сайте уникальные документы. Архивные приказы и боевые донесения касаются самых значимых событий истории отечественных Вооруженных сил, которым в этом году исполняется 100 лет.

Целый ряд документов государственного значения рассекречен и опубликован в интернете Минобороны. Проект приурочен ко Дню защитника Отечества и столетию Вооружённых сил, передает "ТВ Центр".

Доступными для всеобщего ознакомления стали материалы из фондов Центрального архива Минобороны, в том числе проект Декрета Совета народных комиссаров о создании Рабоче-крестьянской армии за подписью Ленина, донесение Рокоссовского о пленении в Сталинграде генерал-фельдмаршала Паулюса, постановление о снабжении молоком детей Берлина и донесение маршала Жукова о занятии Рейхстага. Согласно документу, советский флаг был поднят над ним 30 апреля 1945 года в 14 часов 25 минут.

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