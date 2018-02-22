Опрос: более 80% россиян намерены пойти на выборы

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Доля россиян, заявивших о готовности принять участие в выборах, по данным за 12-18 февраля, составляет 81,1%, сообщает ВЦИОМ. Показатели электоральной поддержки кандидатов находятся в сложившихся коридорах значений. Так, у Владимира Путина в середине февраля он остается в узких пределах - 67-72%. По данным за 12-18 февраля, отдать за него свой голос готовы 69,5% россиян.

Последние опросы ВЦИОМ показывают, что более 81% респондентов планируют принять участие в выборах президента России, передает "ТВ Центр".

Данные опубликованы на сайте организации. В течение нескольких дней социологи опросили по телефону семь тысяч человек в возрасте от 18 лет. Так, не собираются голосовать около 7% участников исследования. Ещё почти 11% определятся ближе к 18 марта.

Кроме того, у россиян спрашивали, какому кандидату они бы отдали предпочтение, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье. За действующего президента Владимира Путина, который участвует в гонке как самовыдвиженец, проголосовали бы 69,5% респондентов. Второй по популярности - кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Предпочтение ему отдали бы 7,5% опрошенных.

Замыкает тройку лидеров Владимир Жириновский от ЛДПР - у него 5,3%. Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский набрал бы почти полтора процента. Остальные - Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", Борис Титов от "Партии Роста", Максим Сурайкин от "Коммунистов России" и Сергей Бабурин от "Российского Общенародного Союза" - получили бы менее одного процента.

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