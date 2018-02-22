Шойгу сменит Рогозина на посту председателя попечительского совета ФПИ

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Министр обороны России Сергей Шойгу может сменить вице-премьера Дмитрия Рогозина на посту председателя попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Организация занимается разработками научных исследований в интересах обороны и безопасности.

Министр обороны Сергей Шойгу может возглавить попечительский совет Фонда перспективных исследований (ФПИ), сменив на этом посту вице-премьера Дмитрия Рогозина. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

"Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны РФ Шойгу С. К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в проекте указа.

ФПИ создан в 2012 году. Фонд содействует осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах.