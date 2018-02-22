Медведев назвал министерства, не подготовившие планы по развитию конкуренции

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Министерство образования и науки, Минэнерго и Минстрой до сих пор не подготовили ведомственные планы по развитию конкуренции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки, Минстрою и Минэнерго утвердить планы по развитию конкуренции, передает "ТВ Центр".

Глава Правительства напомнил, что эти ведомства не подготовили отраслевые "дорожные карты" в установленные сроки. Премьер подчеркнул, что президент еще в прошлом году подписал указ об основных направлениях госполитики в области конкуренции.

Медведев также рассказал о введении системы электронных виз в четырех аэропортах Дальнего востока. Она упрощает для иностранцев въезд в нашу страну на срок до 30 дней.

Кабмин обсудил и ряд социальных вопросов. "Сегодня деньги мы выделяем на решение проблемы очередей в детские сады для детей до трех лет. Это важная программа, которая у нас сейчас реализуется. В общей сложности в этом и следующем году по 24 миллиарда рублей в год получат 82 региона. Рассчитываем, что к 2021 году практически все дети до трех лет смогут ходить в детский сад", - заявил Медведев.

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