В Петербурге пассажир маршрутки до смерти избил водителя

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Водитель маршрутки скончался в больнице после драки с пассажиром в Петербурге. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следственные органы разыскивают подозреваемого.

Пассажир маршрутного такси до смерти избил водителя в результате драки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Накануне вечером от дома 73 по проспекту Ленина был госпитализирован водитель маршрутного автобуса - гражданин Узбекистана 1968 года рождения, который, по словам свидетеля, был избит пассажиром в результате ссоры и последовавшей драки", - говорится в сообщении.

В четверг утром водитель скончался в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". В настоящее время следственные органы разыскивают подозреваемого.