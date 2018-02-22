Экипажи новой экспедиции на МКС утвердили в Звездном городке
Межведомственная комиссия на заседании в российском Центре подготовки космонавтов рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию.
В четверг в Звездном городке Межведомственная комиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС, передает "ТВ Центр".
В основной список вошли космонавт Олег Артемьев, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Кроме того, сформирован дублирующий состав.
"Экипажи получили весьма высокие оценки, по достоинству оправдали доверие предподготовки. Кроме того, продемонстрировали достаточно высокую степень ответственности к изучению, подготовке и достаточно высокий уровень квалификации инструкторского состава и всех, кто был задействован в этом процессе", - заявил российский лётчик-испытатель, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов.
Несколько дней подряд экипажи сдавали экзаменационную сессию в Подмосковье. Космонавты блестяще справились со всеми учебными нештатными ситуациями, а также прошли медкомиссию.
Теперь предполётная подготовка продолжится на "Байконуре". Запуск "Союза МС-08" на Международную космическую станцию запланирован на 21 марта.
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