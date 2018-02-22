Собянин поможет незрячему школьнику поступить на химфак

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Впервые на московском этапе олимпиады по химии победил ученик школы для незрячих детей. Даниил Гаранин постоянно показывает высокие результаты на олимпиадах по физике, литературе и любимой химии. Он хочет учиться в московском вузе, но по закону незрячих на химфак не берут. Помощь Даниилу пообещал оказать мэр Москвы Сергей Собянин.

Химию Даниил полюбил, как только впервые услышал о формулах, веществах и сложных реакциях. Таблицу Менделеева он смог буквально почувствовать, сообщает "ТВ Центр".

"Мне сложно понимать то, что изображается большими картинками, структурные формулы различные, различные моменты, связанные с тем, что я не могу увидеть", - говорит Гаранин.

Но это не помешало ему занять первое место на школьной олимпиаде по химии. С теоретической частью сложностей не возникло. А вот для прохождения экспериментального задания потребовался ассистент.

"Мы получаем задание, я читаю это задание Даниилу, Даниил разрабатывает алгоритм действий и проговаривает то, что я должна буду сделать. Сначала мы с ним делаем практический тур, эксперимент. Это было титрование. А потом на основании результатов он решает задания, отвечает на вопросы", - рассказала учитель химии Людмила Кикнохаева.

Добрая половина грамот на доске в учебном классе принадлежит Даниилу. Физика, биология и даже литература. Стихов собственного сочинения накопилось на целый сборник.

"Вся жизнь - борьба, а результат - землей обглоданный скелет. И ни мечта, и ни судьба не властны над законом лет. Смерть господина и раба равна. Последняя черта прижизненных различий след сотрет. Безмолвная мольба живым сквозь памяти врата", - зачитал Гаранин.

Но в последнее время интересует больше литература профессиональная. Научные труды по химии находит в интернете, а специальное приложение на планшете воспроизводит текст в наушниках.

"Данила - один из тех уникальных учеников нашей школы, который во многом сам добился вот таких вот высот, которые сейчас показывает. Я у Данилы веду четыре года химию, мне посчастливилось, он во многом сам стремится. То есть у него внутренняя мотивация к этому", - сообщил директор школы-интернат №1 для обучения и реабилитации слепых Иван Вишниветский.

Даниил занимается с репетиторами. Выбирает университет для поступления. На его успехи обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин. Обещал поддержать.

"Даниил хочет учиться в московском вузе, но по закону незрячих не берут на химфак. Переговорю с ректорами профильных вузов о том, как ему поступить, и договоримся с потенциальным работодателем - компанией "Биокад", чтобы он проходил стажировку во время учебы", - написал мэр в Twitter.

Уже сейчас мысли - далеко в будущем. Мечтает, что его теоретические труды принесут пользу человечеству.

"Химия включена в производство, в промышленность, и заниматься я буду, скорее всего, побочными вещами. То есть проводить расчеты для конкретных реакций, заниматься молекулярными расчетами или высчитывать что-нибудь с кристаллами, какие-то новые материалы", - поделился планами мальчик.

Ну, а пока приходится все свое время отдавать на подготовку к экзаменам. Он стал первым выпускником школы для слепых, который выбрал ЕГЭ по химии. И в успехе ни преподаватели, ни сам Даниил не сомневаются.

Виктор Прокушев, Роман Логунов, "ТВ Центр".

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