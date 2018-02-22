В МКНЦ проводят уникальные операции с помощью 3D-технологий

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Сложнейшие операции по удалению злокачественных опухолей в Московском клиническо-научном центре проводят с помощью самых современных технологий. Причём таких, о которых во многих клиниках Европы пока только слышали. У московских же врачей есть уникальный и весьма внушительный опыт, которым они охотно делятся с западными коллегами.

На операционном столе 63-летний пациент. У мужчины - опухоль поджелудочной железы. Оперировать готовится главный онколог столицы, передает "ТВ Центр".

"Некоторой особенностью у этой операции является то, что она выполняется лапароскопическим доступом, то есть без разреза - из нескольких проколов. Операция большая, объемная. Удаляется часть поджелудочной железы, двенадцатиперстная кишка, прочищается протоки с желчным пузырем, часть желудка, ну и потом сшивание происходит всех органов", - сказал директор МКНЦ Игорь Хатьков.

Резекция поджелудочной железы со злокачественной опухолью - одна из самых сложных операций. Лапароскопическим способом такое выполняют лишь в некоторых центрах мира. Хирургов, которые умеют так оперировать, можно пересчитать по пальцам. Игорь Хатьков - один из них. Поэтому регулярно врачи из разных частей света приезжают перенимать опыт специалиста столь высокой классификации. На этот раз за операцией наблюдают сербские медики.

В брюшной полости пациента делают проколы и помещают в них инструменты, а самое главное - лапароскоп с камерой на конце. Изображение транслируется на экран телевизора. Причем не простое, а почти как в кинотеатре - в формате 3D. Всем присутствующим выдают специальные очки. Такое изображение позволяет медикам разглядеть каждый миллиметр органа и опухоли.

"Технологии 3D позволяют хирургам удачно проводить лапароскопию, ведь это метод, при котором обзор крайне ограничен. В Сербии у нас уже тоже развивается лапароскопия, но что касается поджелудочной - все еще не настолько развито. Так что для меня это отличный опыт - то, что я здесь и могу наблюдать за работой такого специалиста", - отметил профессор Белградского медицинского университета Деян Раденкович.

Почти 70 процентов случаев онкологии в МКНЦ оперируют лапароскопически. Это один из самых высоких показателей в мире. Именно поэтому деятельностью центра так интересуются за рубежом. Ведь учат здесь не по книжкам, а на практике, где все очень наглядно, в некоторых случаях даже позволяют ассистировать. Чтобы делиться опытом, центр запустил сайт "Лапароскопия.РФ". На нем постоянно идут прямые трансляции операций, и каждый врач в любой точке мира может их посмотреть.

Елизавета Родина, Арсений Калашников, Александр Агашин, "ТВ Центр".