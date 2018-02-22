Ремонт Театра на Таганке завершили к 100-летию со дня рождения Любимова

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Магия места! Москва стала другой - современной, молодой, красивой. Но историю свою сохранила бережно и деликатно. Район Таганки изменился одним из первых. Все коммуникации теперь под землей. Улицы вымощены, расширены, освещены. Но ведут по-прежнему в легендарный театр. Там, на Таганке, и сегодня можно услышать и увидеть тех, кто когда-то сделал её знаменитой.

На Таганке - рабочий полдень. Суетой происходящее назвать не получается. Уж больно люди улыбчивые. Говорят, этот район - особый. Не хочется уходить, сообщает "ТВ Центр".

Объяснить магию места просто: этот район Москвы пропитан воспоминаниями о ярких событиях и не менее ярких людях. Музей Высоцкого соседствует с Театром на Таганке. Судя по реакции людей, легендарная любимовская эпоха продолжается.

Директор театра Ирина Апексимова с гордостью показывает результат работы реставраторов. Автографы знаменитостей расчищали, как древние фрески - слой за слоем, открывая все новые и новые надписи. В итоге - кабинет в точности такой же, как при Юрии Петровиче.

На привычном месте, под потолком - гитара Высоцкого. Такое чувство, что в театре вообще ничего не изменилось. Даже историческая лестница.

Ремонт театра на Таганке вполне можно назвать уникальным. Многие специалисты, увидев плачевное состояние здания, говорили: проще и дешевле возвести новое - заменить фундамент, стены, прогнившую крышу. Но московские власти решили сохранить память, чего бы это ни стоило. И у них получилось. Неограниченными техническими возможностями сцены можно гордиться.

Еще один "портал" открывается в театре каждый вечер, перед спектаклем, для всех желающих. Нужно просто встать в центр большого фойе и широко открыть глаза. Стены фойе с каждой минутой становятся шире, ощущения - острее. Особенно, когда начинает звучать голос Высоцкого.

Возможно, в этом и кроется разгадка особой ауры и притягательности Таганки. Не зря каждый день тысячи людей тянет идти именно этой дорогой.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Иванов, "ТВ Центр", Москва.

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