Исторический музей в Москве во время ЧМ-2018 изменит режим работы
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Государственный исторический музей (ГИМ) в центре Москвы будет работать без выходных во время проведения чемпионата мира по футболу - с 14 июня по 15 июля. Также по паспорту болельщика можно будет получить 30% скидку на входной билет.
В Москве Государственный исторический музей (ГИМ) будет работать без выходных во время проведения чемпионата мира по футболу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Главное здание музея, а также Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 21:00, а Покровский собор — с 10:00 до 18:00.
Владельцы паспорта болельщика получат 30% скидку на входной билет. Также будут организованы бесплатные получасовые экскурсии по экспозиции Исторического музея, Красной площади и территории Покровского собора. Обзорные экскурсии проведут студенты-волонтеры на семи языках: русском, английском, французском, немецком, испанском, эстонском и китайском.
Чемпионат мира по футболу состоится с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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