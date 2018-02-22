Суд в Москве оштрафовал кинотеатр "Пионер" за показ "Смерти Сталина"

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Мировой суд оштрафовал кинотеатр "Пионер" на 100 тысяч рублей за показ "Смерти Сталина". В конце января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Армандо Ианнуччи, так как в нем нашли "признаки идеологической борьбы".

Мировой суд столичного района Дорогомилово оштрафовал кинотеатр "Пионер" на 100 тысяч рублей за показ фильма "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Суд постановил: признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере ста тысяч рублей", - говорится в решении мирового судьи.

На прошлой неделе суд оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч рублей за показ другого фильма, посвященного Иосифу Сталину - "Диван Сталина" с Жераром Депардье в главной роли.

В конце января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина", так как в нем нашли "признаки идеологической борьбы". Глава ведомства Владимир Мединский назвал фильм "оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым, в том числе и над жертвами сталинизма".

Фильм "Смерть Сталина" режиссера Армандо Ианнуччи - сатирическая комедия о борьбе за власть в СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.

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