Ученые рассказали об опасности просмотра сериалов

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Запойный просмотр сериалов увеличивает риск смертельно опасных тромбов в два раза. Это установили американские ученые.

Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что запойный просмотр сериалов и фильмов повышает риск возникновения тромбов. Об этом пишет в четверг "МИР24".

Как отмечается в исследовании, люди, которые чаще смотрели телевизор, были в 1,7 раза больше подвержены риску возникновения заболевания, в сравнении с теми, кто к экрану практически не подходил. При этом в основном в группе риска оказались зрители старше 60 лет.

При этом, по словам ученых, занятия спортом никак не сказываются на результатах.

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