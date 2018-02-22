В Киеве переименовали Московский мост
Совет Киева переименовал Московский мост. Теперь он носит название Северный. Также переименован ряд улиц и переулков.
Городской совет города Киева переименовал Московский мост и ряд улиц с переулками, пишет "Русская планета".
Теперь Московский мост называется Северный.
Кроме того, улицу Анри Барбюса переименовали в улицу Василия Тютюнника, улицу Кировоградскую - в улицу Владимира Брожки, а улицу Ванды Василевской - в честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина.
Также на рассмотрении городских депутатов смена названия парка Дружбы народов на парк "Муромец".
Новости по теме Украинский кризис
-
22 февраля 2018
Вернувшиеся из плена жители ЛНР пожаловались на пытки на Украине
-
22 февраля 2018
Четыре года спустя: хроника событий "Евромайдана"
-
21 февраля 2018
Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов вступить в ЕС и НАТО
-
21 февраля 2018
МИД: реинтеграция Донбасса перечеркивает минские соглашения