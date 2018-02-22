В Киеве переименовали Московский мост

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Совет Киева переименовал Московский мост. Теперь он носит название Северный. Также переименован ряд улиц и переулков.

Городской совет города Киева переименовал Московский мост и ряд улиц с переулками, пишет "Русская планета".

Теперь Московский мост называется Северный.

Кроме того, улицу Анри Барбюса переименовали в улицу Василия Тютюнника, улицу Кировоградскую - в улицу Владимира Брожки, а улицу Ванды Василевской - в ​​честь известного украинского экономиста Богдана Гаврилишина.

Также на рассмотрении городских депутатов смена названия парка Дружбы народов на парк "Муромец".