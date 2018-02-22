Суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Подмосковье

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Московский окружной военный суд признал шестерых граждан Таджикистана виновными в подготовке теракта в Подмосковье и приговорил их к заключению сроком от 12 до 18 лет. Обвиняемые являются сторонниками запрещенного в России "Исламского государства". Они планировали взорвать маршрутку в Люберцах.

Московский окружной военный суд вынес приговор гражданам Таджикистана, сторонникам "Исламского государства" (деятельность этой террористической организации запрещена в России - прим. ред.), по делу о попытке взорвать маршрутку в Люберцах, передает РИА Новости.

На скамье подсудимых шесть человек - М. Латипов, Б. Муминов, С. Наджбуддин, Г. Хасанов, Х. Хикматуллои и А. Юлдашев. Их приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 12 до 18 лет.

Суд счел доказанным, что эти люди прошли обучение у террористов, а затем попытались устроить теракт, чтобы вступить в ИГ. Их обвиняли по нескольким статьям, в том числе о попытке теракта, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Адвокат Павел Чешин, защищающий одного из фигурантов, сообщил, что большинство подсудимых признали вину и что "у них была группа".

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