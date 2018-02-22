Женская сборная Белоруссии по биатлону выиграла эстафету на ОИ

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Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане. Серебро выиграла сборная Швеции, а бронза на счету команды Франции.

Женская сборная Белоруссии выиграла эстафету 4х6 километров в рамках соревнований по биатлону на Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщает Championat.com.

В составе белорусской команды выступали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева. Всю дистанцию они прошли за один час и 12 с небольшим минут, потратив девять дополнительных патронов.

Серебро в эстафетной гонке завоевала сборная Швеции в составе Линн Перссон, Моны Брорссон, Анны Магнуссон и Ханны Эберг. Бронза на счету француженок Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Бреза и Анаи Бескон.

Таким образом, Домрачева стала четырехкратной олимпийской чемпионкой. На Играх в Пхенчхане она выиграла серебро в масс-старте.