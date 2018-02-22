Скворцова заявила о росте въездного медицинского туризма в России

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о росте въездного медицинского туризма в стране. При этом, по ее словам, едут лечиться в российских больницах не только граждане СНГ, но и европейских государств.

В России наблюдается рост въездного медицинского туризма. Об этом сообщил портал "Ридус" со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

По ее словам, лечиться в Россию едут не только жители СНГ, но и граждане европейских стран.

"Например, к нам едут пенсионеры из Германии через немецкие страховые компании. Таким образом, сегодня можно с твердостью заявлять, что наша медицинская помощь является высококачественной", - сказала Скворцова.

Кроме того, по словам министра, за последние два года снизилось число россиян, выезжающих на лечение за границу. Скворцова отметила рост новых технологий в отечественной медицине. В частности, российские специалисты создали инсулин-продуцирующие клетки, которые можно использовать для замещения пораженных при сахарном диабете клеток поджелудочной железы.

"Уже сейчас находимся в том периоде, когда мы можем формировать эквиваленты органов и систем органов человека из аутологичных клеток. Мы создали уже аутологичную уретру, мы создали элементы хрящевой ткани. У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека. А создание инсулин-продуцирующих клеток — это настоящий прорыв. Эти клетки при внедрении в кровь человеку с диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией", - заявила Скворцова.