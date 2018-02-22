Лавров: США пытаются вытеснить Россию с европейского энергорынка

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США пытаются "застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство" на Балканах и во всей Европе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон, в частности, старается вытеснить нашу страну с рынков энергоносителей.

Вашингтон пытается вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы знаем, что значительная часть антироссийских установок на Балканах да и в целом в Европе, инициируется из Вашингтона. Видим эту цель очень отчетливо. Целью является попытка застолбить американское военно-политическое доминирование и экономическое лидерство. В том числе, путем попыток вытеснить Россию с рынков энергоносителей и принудить европейцев перейти на более дорогой сжиженный газ из Соединенных Штатов", — сказал Лавров, выступая в университете Белграда.

Лавров напомнил, что подобная линия была поддержана ЕС. Она негативно сказалась как на интересах Сербии, так и на интересах других стран, "когда Болгария из-за внешнего давления торпедировала реализацию "Южного потока".

"Мы надеемся, что урок из ситуации будет извлечен, по крайней мере, сейчас мы наблюдаем гораздо более разумные подходы к таким важным проектам, как "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", - приводит слова главы российского дипведомства ТАСС.