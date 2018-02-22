В Белоруссии удивлены запретом на ввоз молока в Россию

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Белорусская сторона выразила удивление в связи с решением Россельхознадзора о запрете с 26 февраля на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов. По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Маринича, в настоящее время в Минске выясняют причины такого решения.

Белоруссия удивлена решением Россельхознадзора запретить ввоз белорусских молочных продуктов с 26 февраля. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонида Маринича.

"Только что прочитали. Сейчас выясняем, что побудило к такому решению", - сказал он.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 26 февраля запрещены поставки в Россию белорусского молока, а также пастеризованных, стерилизованных, концентрированных, сухих, консервированных и сгущенных сливок, концентрированной и сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.