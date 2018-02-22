Путин поблагодарил участников операции в Сирии за службу

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Российские военные в Сирии проявили блестящую подготовку, решительность и бесстрашие. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества. Президент России также отметил большую ценность доверия между странами в сфере военного дела.

Владимир Путин в четверг выступил на торжественном вечере, посвященный Дню защитника Отечества. Он поздравил военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил с наступающим праздником, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что этот праздник отмечает вся страна, а в основе всенародной традиции - глубокие, искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь граждан. Владимир Путин подчеркнул, что ратная служба почиталась в нашей стране во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость, а солдаты, матросы, офицеры отважно защищали Родину. И побеждали не только силой оружия, но и силой духа.

Путин также поблагодарил за службу участников операции в Сирии. "Хотел бы еще раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики. У наших воинов блестящая подготовка, они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца!", - сказал глава государства.

Президент отметил большую ценность доверия между странами в сфере военного дела. "У вас как у людей в погонах особое отношение к оружию, к армии, ко всей силовой составляющей государства. Вы как никто другой понимаете, насколько бережно нужно к этому относиться и как высоко ценится доверие в такой чувствительной области, как военное дело", - сказал Путин.

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