Собянин: в Москве строится по 100 километров дорог в год

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Ежегодно в столице строится порядка 100 километров новых дорог. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед студентами в Российском университете транспорта.

В четверг мэр Москвы провёл встречу со студентами столичных вузов в здании Российского университета транспорта (МИИТ). Сергей Собянин рассказал о том, как за последние несколько лет изменился город, передает "ТВ Центр".

Одно из приоритетных направлений столичных властей - сделать мегаполис удобным для жизни. Строить спортивные объекты, новые школы и детские сады, развивать здравоохранение и, конечно, общественный транспорт.

Ежегодно в столице открываются новые станции метро, запущен масштабный проект - Московское центральное кольцо. Впереди ещё одна программа - развития диаметральных веток для городских электричек. Снизить заторы на городских магистралях позволяет создание в центре города платных парковок и строительство новых дорог, тоннелей и эстакад. Сергей Собянин подробно рассказал, что удалось сделать за последние 7 лет.