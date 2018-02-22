Число подтвержденных жертв авиаударов коалиции в Сирии и Ираке возросло до 841

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В результате авиаударов возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке с начала военной операции погиб 841 мирный житель. Как сообщили в пресс-службе коалиции, всего самолеты антитеррористического объединения с августа 2014 года нанесли более 29 тысяч авиаударов.

В ходе операции возглавляемой США коалиции в Сирии и Ираке погиб 841 мирный гражданин. Об этом сообщили в пресс-службе операции "Непоколебимая решимость".

"На сегодняшний день на основе имеющейся информации коалицией определено, что по меньшей мере 841 мирный гражданин был непреднамеренно убит в результате авиаударов коалиции с момента начала операции", - говорится в сообщении.

По данным коалиции, в настоящее время обрабатывается еще 485 сообщений о возможных жертвах. Всего с начала операции "Непоколебимая решимость" в августе 2014 года коалиция нанесла 29070 ударов. За этот период поступило 2015 сообщений о возможных жертвах среди мирного населения, из которых 218 признаны достоверными.