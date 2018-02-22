Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге готовившего теракты мужчину

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​Выходец из Центральной Азии был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ. Он подозревается в подготовке терактов "на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан".

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Они задержали выходца из Центральной Азии, который, по данным ведомства, планировал атаки "на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей".

Личность задержанного пока не разглашается.

В декабре в Санкт-Петербурге были задержаны семеро сторонников законспирированной ячейки запрещенного в России "Исламского государства". Они планировали устроить несколько взрывов, в том числе "в одном из культовых учреждений".