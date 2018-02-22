Представители Москвы и Минска встретятся 26 февраля обсудить "молочную проблему"

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Представители России и Белоруссии 26 февраля встретятся обсудить запрет на поставку белорусской молочной продукции. Как уточнили в Россельхознадзоре, переговоры состоятся в Москве. В настоящее время параметры встречи и ее участники уточняются.

Представители России и Белоруссии встретятся 26 февраля для обсуждения запрета на ввоз белорусской молочной продукции. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Россельхознадзора Николая Власова.

"Достигнута договоренность, что встреча будет проведена 26 февраля в Москве, параметры и ее участники уточняются", - сказал он.

Власов уточнил, что подробности о встрече появятся в понедельник утром. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 26 февраля будут запрещены поставки в Россию белорусского молока, а также пастеризованных, стерилизованных, концентрированных, сухих, консервированных и сгущенных сливок, концентрированной и сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка.