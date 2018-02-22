Латвия запретила въезд 49 иностранцам по "списку Магнитского"

Теги: В мире латвия магнитский

Рига запретила въезд в Латвию 49 иностранным лицам по так называемому "списку Магнитского". Таково решение сейма от 8 февраля 2018 года.

МИД Латвии ввел запрет на въезд в страну 49 иностранным лицам по так называемому "списку Магнитского". Об этом написал в своем Twitter глава ведомства Эдгар Ринкевич.

"Исполняя решение Сейма от 8 февраля 2018 года о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", а также согласно резолюции премьер-министра Латвии от 22 февраля и основываясь на иммиграционном законе я установил запрет на въезд в страну 49 лицам", — написал он.

Основные положения "закона Магнитского" гласят, что в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека, передает РИА Новости.

До этого зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Россия должна будет отреагировать, если Латвия примет собственный закон, аналогичный "закону Магнитского".