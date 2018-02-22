Путин встретится с канцлером Австрии 28 февраля

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Президент России Владимир Путин встретится 28 февраля с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, переговоры есть в планах Путина на среду.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц встретятся 28 февраля. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля подтвердил, что встреча с Курцем есть в планах президента на среду 28 февраля. Канцлер Австрии прибудет в Москву 27 февраля. О встрече с президентом России ранее сообщили австрийские СМИ со ссылкой на австрийскую государственную канцелярию.