Собянин встретился со студентами в Российском университете транспорта

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Развитие Москвы в четверг обсудил Сергей Собянин со студентами столичного Института инженеров транспорта. Мэр рассказал о приоритете городских властей - сделать мегаполис удобным для жизни. Уже приведён в порядок исторический центр, строятся дороги, спортивные объекты и парки. Огромными темпами развивается городской транспорт. Также мэр ответил на насущные вопросы учащихся.

Транспортная система Москвы развивается с каждым днем, при этом становясь доступнее для горожан. Об этом в своей лекции студентам Университета путей сообщения рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Тема доклада для всех присутствующих весьма актуальна - в зале будущие инженеры транспорта. Мэр столицы рассказал о сегодняшней ситуации и о нововведениях, которые ожидают столицу в будущем. В частности, о проекте развития системы пригородных электричек.

"Первый такой проект - Москва-Крюково, до Зеленограда. Скорость движения и доставка пассажиров увеличилась в 2 раза. То есть из Зеленограда до Москвы можно добраться за 20 минут. Такие же проекты начали реализовать по другим направлениям железной дороги", - сказал Собянин.

Таким образом, скорость движения только увеличивается, а время на перевозки сокращается. На сегодняшний день МЦК, к примеру, перевозит полмиллиона пассажиров в день - цифры впечатляющие. Но есть куда стремиться. Волнует будущих специалистов и развитие Московского центрального диаметра.

"Первые два диаметра можно запустить, я считаю, уже в 2019 году, хотя коллеги рекомендуют в 2020-м, но мы постараемся ускорить. Всеми этими проектами мы занимается в рамках развития транспортного узла совместно с правительством Москвы, Московской области и РЖД. Проект для нас приоритетный", - отметил Собянин.

Обсудили и благоустройство городской среды. Облик города больше не скрыт за рекламой и нагромождением ларьков. Привокзальные площади из криминальных районов с рынками превратились в безопасные пешеходные зоны. Как Москва будет развиваться дальше и как будет использовать уже имеющиеся ресурсы, рассказал мэр студентам.

Интересует будущих специалистов и эффективная работа столицы в рамках форс-мажорных ситуаций. К примеру, как город справился с прошедшими в начале февраля сильнейшими снегопадами.

"Ни на один час работа не прекращалась. Общественный транспорт и личный транспорт продолжал ездить по дорогам, и уровень загруженности был не больше, чем в обычные дни. Конечно, не без трудностей, не без сложностей, но нам удается создать ситуацию, при которой город продолжает жить и нормально функционировать", - рассказал Собянин.

Лекцией такого формата, а именно возможностью пообщаться с первым лицом города, студенты остались довольны. "Мне это очень важно как молодому специалисту, что сейчас я тоже могу пригодиться, и что мы будем двигаться только вперед. Я готова тоже работать на свой город, развивать. Это было очень интересно послушать и знать, что меня ждет впереди", - говорит Маргарита Гостева.

Подобные разговоры с московскими студентами - не редкость. Столичные вузы уверенно лидируют в рейтингах страны, подчеркнул мэр. А возможность обсудить насущные проблемы с будущими специалистами помогает делать город лучше.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".